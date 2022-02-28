Автомобилям запрещено двигаться полосой общественного транспорта – полиция
Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.
Занимать полосу общественного транспорта строго-настрого запрещено. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пользоваться полосой общественного транспорта могут только авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи.
Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что войска РФ снизили темпы наступления.
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