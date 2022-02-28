Итоги переговоров Украины и РФ: Что известно

Известны итоги первого раунда переговоров украинской и российской делегаций в Гомельской области.

Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение прекращения огня на территории Украины. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Читайте также: Киев на переговорах с РФ требует вывод всех войск, включая Донбасс и Крым, - Арестович

"Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы они получили возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультации в свои столицы. Также стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров", - подытожил Михаил Подоляк.

Ранее мы писали о том, что президент Зеленский подписал заявление на вступление Украины в ЕС.