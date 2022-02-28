Вступление Украины в ЕС: Зеленский подписал заявку

Заявление Украины на членство в Европейском Союзе подписано президентом Владимиром Зеленским, говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Сибига.

Читайте также: Украина подает заявку в Евросоюз по спецпроцедуре, - Шмыгаль

"Только Президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ - заявку на членство Украины в Европейском Союзе", - написал он.

Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Офис президента

Офис президента

Офис президента

Офис президента

"Документы уже по дороге в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас", подытожил Андрей Сибига.

Ранее мы писали о том, что ЕС в ближайшее время рассмотрит запрос о вступлении Украины. Наша страна может вступить в Евросоюз по специальной процедуре.