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Вступление Украины в ЕС: Зеленский подписал заявку

Заявление Украины на членство в Европейском Союзе подписано президентом Владимиром Зеленским, говорится в сообщении.
Вступление Украины в ЕС: Зеленский подписал заявку
Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и спикер Рады Руслан Стефанчук / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление на вступление Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Сибига.

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"Только Президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ - заявку на членство Украины в Европейском Союзе", - написал он.

Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Офис президента
Офис президента

Офис президента
Офис президента

Офис президента
Офис президента

Офис президента
Офис президента

"Документы уже по дороге в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас", подытожил Андрей Сибига.

Ранее мы писали о том, что ЕС в ближайшее время рассмотрит запрос о вступлении Украины. Наша страна может вступить в Евросоюз по специальной процедуре.

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