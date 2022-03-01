В Украину вторглись белорусские войска, – СМИ

Официально эта информация пока не подтверждена.

В Черниговскую область сегодня, 1 марта, вошли белорусские войска, чтобы поддержать вторжение России в Украину. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя регионального управления Сил территориальной обороны "Север" Виталия Кириллова.

Пока больше нет подробностей. Официально эта информация не подтверждена. "Суспільне" обещает обнародовать детали позднее.

Российские оккупанты пытаются захватить Черниговскую область практически с первого дня своего вторжения в Украину. Идут тяжелые бои за Чернигов.

Сегодня, 1 марта, диверсионно-разведывательные группы РФ при поддержке бронетехники пытались прорываться в Чернигов, но их уничтожили. Враг наносил ракетно-бомбовые удары.

ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами в разных областях. Враг подошел к Киеву, Херсону, Харькову, Мариуполю, Сумам. Россия за первые пять дней вторжения в Украину уже потеряла более 5 700 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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