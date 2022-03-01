В небе Украины сбили 5 российских истребителей, - Минобороны

Кроме этого, украинский БУК-М1 недалеко от Киева сбил один вертолет оккупантов.

Вчера, 28 февраля, военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр Минобороны Украины.

Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ в районе Васильков и Бровары. Еще три российских самолета сбили комплексами С-300.

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Кроме этого, украинское ПВО недалеко от Киева сбило вертолет оккупантов.

Также вчера украинские штурмовики СУ-25 бомбили колонны вражеской бронетехники в Киевской и Житомирской областях. В свою очередь, СУ-24 М нанесли четыре бомбовых удара по оккупантам в Черниговской области и в районе Бердянска.

По официальным данным, Россия с момента начала полномасштабного вторжения в Украину уже потеряла убитыми и ранеными более 5 300 военнослужащих. Оккупанты подошли вплотную к Киеву, Харькову, Николаеву, Сумам, но военнослужащие ВСУ их защищают. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях продолжаются бои с оккупантами.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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