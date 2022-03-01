В Днепре задержали российских диверсантов

Сейчас с вражескими диверсантами уже работают сотрудники СБУ.

Вчера, 28 февраля, в Днепре полицейские задержали двух мужчин, 22 и 29 лет, которые являются диверсантами-разведчиками террористической организации "ДНР". Об этом проинформировал Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Правоохранителям стало известно, что двое подозрительных мужчин арендуют уже несколько недель квартиру в Днепре. Когда их задержали, то были получены доказательства, свидетельствующие, что они являются боевиками террористической организации "ДНР".

Задержанные фотографировали на свои телефоны военные объекты ВСУ. Удалить фотографии они не успели. Также у диверсантов обнаружили паспорт гражданина так называемой "ДНР" и паспорт с признаками подделки уроженца Донецкой области.

Сейчас с вражескими диверсантами уже работают сотрудники СБУ. Полиция призвала всех жителей Днепра быть внимательными.

Между тем, ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами в разных областях. Враг подошел к Киеву, Херсону, Харькову, Мариуполю, Сумам. Россия за первые пять дней вторжения в Украину уже потеряла более 5 700 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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