Под Одессой российские войска атаковали часть ПВО

Российские войска нанесли ракетный удар по воинской части ВСУ в селе Лощиновка.

Сегодня утром, 1 марта, российские войска нанесли ракетный удар по воинской части ВСУ в селе Лощиновка (Одесская область). Об этом в Facebook проинформировал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

В сообщении говорится, что в селе Лощиновка располагается воинская часть ПВО ВСУ, в частности, РЛС.

В связи с артиллерийским обстрелом воинской части ВСУ в селе Лощиновка в прилегающих регионах, в том числе в Измаиле, была объявлена воздушная тревога. На данный момент дан отбой воздушной тревоги. Были ли погибшие и раненые – не сообщается.

ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами в разных областях. Враг подошел к Киеву, Херсону, Харькову, Мариуполю, Сумам. Россия за первые пять дней вторжения в Украину уже потеряла более 5 700 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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