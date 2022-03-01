Зеленский призвал признать РФ террористическим государством

Он считает, что все государства мира должны отреагировать на ракетный обстрел Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 марта, призвал все государства мира отреагировать на ракетный обстрел Харькова и признать Россию государством-террористом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Вчера днем, 28 февраля, российские оккупанты из "Градов" обстреляли центр Харькова. В результате погибли более 20 человек, десятки раненых. По данным Игоря Терехова, ранено 37 человек, в том числе 3 ребенка.

Среди погибших – 15 бойцов ВСУ. Еще 15 украинских военнослужащих ранено. Их госпитализировали.

Между тем, ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами в разных областях. Враг подошел к Киеву, Херсону, Харькову, Мариуполю, Сумам. Россия за первые пять дней вторжения в Украину уже потеряла более 5 700 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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