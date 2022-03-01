Кулеба назвал лучшее решение ЕС по Украине

28 февраля Украина обратилась в Европейский союз относительно немедленного присоединения к блоку по специальной процедуре.

Украинский министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз, - немедленно включить в свой состав Украину. Об этом он написал в Twitter.

"Лучшее решение, которое сейчас может принять Европейский Союз, - это немедленно взять Украину в свой состав. Просто сейчас сделать Украину полноправным членом ЕС.

Исторические времена требуют больших и исторических решений, способных коренным образом изменить динамику событий. Это решение именно такое", - заявил министр.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина обратилась в Европейский Союз относительно немедленного присоединения к блоку по новой специальной процедуре. Соответствующую заявку подписали Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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