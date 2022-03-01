"Укрзализныця" призвала украинцев верить только проверенной информации.

"Укрзализныця" сегодня, 1 марта, предупредила украинцев, что информация о якобы эвакуационных поездах, распространяемая в Сети, не соответствует действительности. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "УЗ".

"Внимание! В Сети распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах! В частности, из Одессы. Важно! Компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы железной дорогой!" – подчеркнула пресс-служба "УЗ".

"Укрзализныця" призвала украинцев не предоставлять неизвестным людям свои личные данные и верить только проверенной информации

Между тем, по данным украинского Генштаба, войска РФ сейчас проводят перегруппировку с целью продолжения наступления на Киев. Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На юге захватчики, выйдя к Херсону и Новой Каховке, перегруппировались и начали наступление в направлении Николаева. Мариуполь продолжают защищать украинские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

"УЗ" предостерегла о фейковых эвакуационных поездах / facebook.com/Ukrzaliznytsia/