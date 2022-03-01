РФ готовит удар по объектам СБУ

Таким образом оккупанты намерены "пресечь информационные атаки" спецслужб Украины.

Иллюстративное фото / Мужчина с украинским флагом стоит у разбитого окна в Харькове 01 марта 2022 года / EPA / UPG

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о предстоящих ударах, которые будут совершены по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических спецопераций в Киеве. Таким образом захватчики попытаются пресечь информационные атаки, пишут РИА Новости в Telegram.

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"Призываем украинских граждан, которые привлекаются украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", – заявили в российском военном ведомстве.

Военные РФ пожаловались на возросшие в разы "информационные атаки на российские госучреждения", а также на "непрерывные звонки россиянам с угрозами и сообщениями о минировании школ, вокзалов".

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В Министерстве обороны РФ уверены, "информационные атаки проводятся 72-м главным центром информационно-вооруженных сил Украины и силами киберопераций СБУ".

В частности, захватчики планируют устроить перебои со связью, а после сообщить о якобы капитуляции правительства Украины.

Ранее мы писали о том, что с 24 февраля на территории Украины были убиты 5 710 российских военных. В плен были захвачены еще 200 человек.