Бомбил дома: над Харьковом сбили российский самолет

Этот самолет бомбил жилые дома в Новобаварском районе.

В Харькове украинские военнослужащие сбили военный самолет РФ, который сегодня, 1 марта, нанес бомбовый удар по Новобаварскому району города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Наши военные уже сбили вражеский самолет, который бомбил Харьков. Это тот самый самолет, который бомбил жилые дома", - написал Синегубов.

По его словам, во время бомбежки Новобаварского района несколько человек погибли и были ранены.

Напомним, что сегодня в первой половине дня российские оккупанты нанесли удар крылатой ракетой по центральной площади Харькова. Погибли не менее 10 человек.

Между тем, по данным украинского Генштаба, войска РФ сейчас проводят перегруппировку с целью продолжения наступления на Киев. На юге захватчики, выйдя к Херсону и Новой Каховке, перегруппировались и начали наступление в направлении Николаева. Мариуполь продолжают защищать украинские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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