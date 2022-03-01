Оккупанты пытаются прорваться к Запорожской АЭС – МВД

Российские оккупационные войска пытаются прорваться к Энергодару, чтобы захватить позиции у крупной атомной электростанции.

Запорожская АЭС была построена в 1981 году / Википедия

Украинские военные ведут ожесточенный бой с российскими оккупационными войсками у города Энергодар, где находится крупнейшая электростанция Европы - Запорожская АЭС. Об этом сообщает МВД во вторник, 1 марта.

Известно, что у села Днепровка сосредоточены 9 единиц вражеской военной техники.

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"Отступать подразделениям РФ некуда, поэтому они предпринимают попытки пройти в Энергодар и занять позиции у крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС. Понимая то, что колонна будет полностью разбита, оккупанты пытаются занять хоть какую-то минимально выгодную позицию и надеются совершить прорыв именно к электростанции, чтобы прикрываться своим расположением, с надеждой, что по ним не будут открывать огонь", – отмечают украинские военные.

"Это еще одно проявление коварной тактики российской армии, которая может пренебрегать всеми нормами международного гуманитарного права, жизнью своих военнослужащих и мирного населения", – отмечается в сообщении.

Дополнительно восемь бронетранспортеров и 20 единиц российской техники начали движение от села к Энергодару.

Ранее в СНБО заявили, что Российская Федерация рассчитывала на молниеносную успешную атаку на Украину, которая провалилась.

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