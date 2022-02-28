ВСУ показали уничтожение российского Бука Байрактаром - видео

У села Иванков в Киевской области украинские военные уничтожили вражеский самоходный зенитный ракетный комплекс Бук.

В Вооруженных силах Украины показали, как при помощи летательного аппарата Байрактар был уничтожен вражеский Бук в селе Иванков Киевской области. Об уничтожении техники врага сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Уничтожение БПЛА Bayraktar TB2 российского ЗРК Бук возле с.Иванков в Киевской области", - подписал пост военный.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что ВСУ начали перехватывать военную инициативу.

Тем временем в Харьковской области украинские военные сбили вражеский военныйвертолет