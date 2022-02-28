ВСУ показали уничтожение российского Бука Байрактаром - видео
У села Иванков в Киевской области украинские военные уничтожили вражеский самоходный зенитный ракетный комплекс Бук.
В Вооруженных силах Украины показали, как при помощи летательного аппарата Байрактар был уничтожен вражеский Бук в селе Иванков Киевской области. Об уничтожении техники врага сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Уничтожение БПЛА Bayraktar TB2 российского ЗРК Бук возле с.Иванков в Киевской области", - подписал пост военный.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что ВСУ начали перехватывать военную инициативу.
Тем временем в Харьковской области украинские военные сбили вражеский военныйвертолет
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