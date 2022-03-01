Побег от войны. Как в Польше встречают украинцев

Число беженцев, прибывших в Польшу из Украины после вторжения России, превысило 280 000. Что ожидает там украинцев?

Торговый комплекс в селе Медыка, расположенном на юго-востоке Польши у границы с Украиной, с его большим дисконт-центром и множеством маленьких магазинчиков на протяжении десятилетий был местом, где поляки покупали у украинцев дешевые сигареты, водку, бензин. А украинцы с удовольствием приобретали недорогие и качественные товары, чтобы потом выгодно перепродать их на рынке во Львове.

Никто и представить себе не мог, что за считанные часы популярный рынок станет местом, где вершится история. За четыре дня с начала войны, развязанной 24 февраля Россией против Украины, число беженцев, прибывших из этой страны в соседнюю Польшу, превысило 280 000 человек. Медыка - один из восьми пропускных пунктов на польско-украинской границе, перейдя которую, тысячи украинских беженцев спасаются от вторжения.

Без бюрократических препон

Наплыв беженцев столь велик, что для беспрепятственного перехода людей на территорию Польши им разрешили пользоваться не только узким пешеходным коридором, но и некоторыми автомобильными полосами, которые закрыли для движения автотранспорта.

Так беженцы быстрее доберутся до места назначения, поясняет Петр Закелаж, пресс-секретарь регионального подразделения польской погранслужбы. "Переходы открыты на всех пунктах пересечения границы с Украиной. Теперь там пропускают даже людей с просроченными удостоверениями личности или вообще без документов", - говорит он.

В том, что беженцам приходится очень долго ждать на границе, виновата украинская сторона, у которой часто дают сбой компьютерные системы. На польской стороне проверка занимает всего несколько минут, уверяет Закелаж. "Сейчас у нас все на месте, никто не уходит в отпуск. Никогда еще польской погранслужбе не приходилось сталкиваться со столь массовой волной миграции", - признается он. Когда позволяет время, Закелаж и другие пограничники даже помогают украинским женщинам нести их тяжелые чемоданы.

Долгий путь в Польшу

Границу пересекают в основном женщины и дети. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в связи со всеобщей мобилизацией.

40-летняя Оксана Дубовенко вместе со своей семьей выехала из Житомира утром в четверг, 24 февраля. Чтобы добраться до пограничного перехода в Медыке, пришлось преодолеть расстояние в 500 километров. "Это было быстрое, спонтанное решение. Мы собрали несколько чемоданов и поехали на машине в сторону границы. Мой муж живет в Дюссельдорфе, он приедет за нами сюда, а потом мы все вместе отправимся в Германию", - делится женщина.

Рядом с ней на бетонной скамье сидят ее 9-летний сын, уже засыпающий от усталости, и две дочки в возрасте 13 и 17 лет, которые общаются с друзьями в Украине посредством смартфонов. На одном из чемоданов сидит жена оставшегося в Запорожье брата Оксаны. Она ждет ребенка - через четыре месяца должна рожать. Со слезами на глазах женщина разговаривает с мужем по мобильному телефону.

Оксана тоже не может сдержать слез, когда рассказывает о своих родителях, которые остались дома и вынуждены прятаться в бомбоубежище всякий раз, когда срабатывает сирена воздушной тревоги. "Моему отцу уже за 60, но он хочет сражаться за свою страну. К тому же, мои родители не хотели оставлять свою собаку одну. Никто из нас никогда и не думал об эмиграции из Украины", - тяжело вздыхает она.

Оксана работает менеджером по персоналу в банке в Житомире. Сейчас она взяла отпуск - и не теряет надежды, что скоро сможет вернуться домой. По словам Оксаны, она никогда даже не задумывалась о том, чем могла бы заниматься в чужой стране. Этой женщине все еще не верится, что на ее родине идет настоящая война.

Общежитие в спортзале

Аня, 17-летняя дочь Оксаны от первого брака, до сих пор не может прийти в себя после нелегкого пути к польской границе: "В какой-то момент нам пришлось выйти из машины и пройти пешком несколько километров, а потом - стоять в очереди больше десяти часов. Многие протискивались вперед, и я боялась, что люди задавят меня, затопчут". По словам девушки, очередь была длиной километров двадцать, а то и больше.

Очередь пришлось отстоять и в Польше, но она тут была гораздо меньше. За многими украинскими беженцами на границу приезжают друзья и родственники, обосновавшиеся в странах ЕС, и забирают их к себе. В одной только Польше проживает 1,6 миллиона украинцев. Большинство беженцев, покинувших страну в первые часы и дни войны, точно знали, кто их заберет на границе и куда они потом поедут. Но по прошествии времени здесь появляется все больше людей, которые понятия не имеют, что с ними будет дальше и где им придется жить.

Для таких беженцев польское правительство создало девять центров приема, расположенных вдоль 535-километровой границы с Украиной. Так, в приграничном селе Медыка общежитие для вновь прибывших оборудовано в спортивном зале. Тут установлены кровати, есть фельдшеры, а женщины из числа местных жителей постоянно доставляют горячую еду.

До сих пор немало прибывавших сюда беженцев сразу брали под свою опеку действующие в Польше многочисленные частные гражданские инициативы, и поэтому в большинстве случаев люди оставались в общежитии непродолжительное время. Однако вскоре ситуация может измениться.

Польские волонтеры

На железнодорожную станцию Пшемысль - этот городок расположен в 12 километрах от Медыки - ежедневно прибывает несколько поездов из Украины. В последнее время они все чаще приходят с опозданием, график из-за этого сбивается, а расписание обновляется очень редко. И теперь уже никто не знает, когда какой поезд прибудет.

Несмотря на холод, тут даже по ночам дежурят волонтеры - ждут, когда прибудет поезд с беженцами, и предлагают украинцам бесплатное жилье и трансфер. "Краков, Тарнув, три места, бесплатно", - написано на табличке, которую держат в руках Паулина и Эмилиан. На вид ребятам не больше 20 лет.

"Мы не могли просто сидеть дома и смотреть на все это. Мы должны были что-то делать", - говорит Эмилиан. По его словам, Паулина нашла в Facebook спонтанно созданную группу поддержки, которая предлагает украинским беженцам бесплатное жилье, и молодые люди стали с ней сотрудничать: они предоставляют бесплатные услуги трансфера к местам назначения.

В здании вокзала Пшемысля волонтеры принимают от местных жителей пожертвования. Люди приносят сюда одежду, продукты питания, воду, игрушки. Желающих помочь беженцам из Украины очень много. Например, когда одна благотворительная организация объявила о том, что для перевозки детей беженцев нужны специальные автокресла, не прошло и двух часов, как было собрано 80 таких сидений. Грузовики с гуманитарной помощью прибывают в Пшемысль со всей Польши.

Протянуть руку помощи

В воскресенье утром мэр Войцех Бакун попросил местных жителей приостановить поставки гуманитарной помощи в Пшемысл. "Вы организовали столько поставок, что наши склады уже заполнены до отказа. Мы не можем больше принимать такие партии груза", - написал он на своей страчке в Facebook.

Правительство Польши выступило с заявлением о готовности принять миллион нуждающихся в помощи беженцев из Украины. И об украинцах, которые прибывают сюда, действительно, хорошо заботятся. Причем большую лепту в это вносят частные инициативы. Так, начиная с минувшего воскресенья волонтеры из польского города Пшемысль совместно с добровольцами из украинского приграничного города Мостиска Львовской области организуют предоставление помощи людям, вынужденным стоять в длинной очереди на украинской стороне границы.