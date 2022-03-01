Война РФ против Украины: Генштаб дал сводку

Войскам РФ не удалось стремительно добиться поставленных целей, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Генштаб ВСУ опубликовал сводку по состоянию на 18:00 во вторник, 1 марта.

Война России против Украины идет уже шестой день. Врагу не удалось стремительно добиться поставленных целей, подчеркнули в Генштабе. Российские захватчики нанесли ракетные удары, вели огонь реактивными системами залпового огня и авиаудары. Это свидетельствует, что они не могут воевать с готовым к тотальному сопротивлению украинским народом. Российские военные продолжают запугивать мирное население и мародерствовать.

В то же время украинские защитники на Черниговщине продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, с задачей - не допустить продвижение противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин. Часть сил продолжает оборону Чернигова, производит огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинения противника в черту города.

На Слобожанщине подразделения ВСУ продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.

На Приморском направлении украинские военные продолжают вести оборонную операцию в определенной полосе ответственности.

Оборона Киева продолжает вести бои и удерживать определенные районы обороны, частью сил готовится к выполнению внезапно возникающих задач. Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях Киева и совершенствуют фортификацию позиций.

Наконец, подразделения территориальной обороны усиливают личный состав ВСУ и выполняют задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры столицы.

Напомним, что ранее ЕСПЧ приказал России прекратить атаки на города в Украине. Военные действия создают реальную и постоянную угрозу серьезным нарушениям конвенционных прав гражданского населения, считают в ЕСПЧ.