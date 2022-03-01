За пять дней в Украину вернулись 80 тысяч граждан – ГПС

Подавляющее большинство прибывших – мужчины, которые желают пополнить ряды ВСУ и теробороны.

За последние пять дней в Украину вернулись 80 тысяч украинцев, сообщила Госпогранслужба в Facebook.

"На Родину вернулись почти 80 тысяч наших соотечественников, подавляющее большинство из которых – мужчины. Патриоты, работавшие или временно проживавшие за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны", – говорится в сообщении.

В ГПС напомнили, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Проверка и пропускные операции предельно упрощены, также сокращен список необходимых для пересечения границы документов.

На 28 февраля из Украины выехали 108 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств. Из них в страны Евросоюза и Молдовы выехало почти 96 тысяч украинских граждан, в Польшу – 61 тысяча, остальные уехали в Венгрию, Словакию и Румынию.

В очередях стоят около восьми тысяч автомобилей.

Ранее сообщалось, что с 28 февраля закрылись все пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и Приднестровьем. Решение касается и отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых Борисполь, Киев (Жуляны), Харьков, Одесса, Львов