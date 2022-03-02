"Украина в огне": Ющенко обратился к Путину и россиянам

Бывший украинский президент обвинил граждан соседнего государства в соучастии "преступного режима".

Третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к развязавшему войну российскому президенту Владимиру Путину. По мнению экс-президента, тот никогда "не обладал настоящим мужским мужеством и достоинством".

"Я далек от мнения, что мое слово будет понятно и принятым этим адресатом. Но есть еще 140 млн богобоязненного народа... Сегодня Украина в огне и пылает с востока до заката, с юга до полуночи. Погибают наши детки, женщины, мужчины и самые достойные солдаты и солдатки мира. Наш враг… т.н. "русский мир", пошедший 7 дней назад оккупационной войной на мирную мою Нацию и Государство Украина", - написал Ющенко в Facebook.

Он заявил, что гражданам соседнего государства этого Украина никогда не простит.

"Вы – прокляты! Вы не "освободители" - вы чума, вы палачи, которые приносят мучения на святую Украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской Нации и Государству", - отметил Ющенко.

Бывший глава государства подчеркнул, что никто не хочет видеть россиян в своем доме.

"Гореть вам в аду. Это самое лучшее и достойное место для вашего режима и тем, кто хочет быть орками этого режима. И дай Бог, чтобы это сказанное произошло как можно скорее", - написал он в соцсети.

Обращаясь к россиянам, Ющенко отметил, что они соучастники, поскольку "поддерживают преступный режим".

Адресату желаю покончить со своим маниакальным безумием способом, который ему самый доступный! Иди на х*й! Слава Украине", - резюмировал Виктор Ющенко.