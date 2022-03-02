Украина получила новую партию "Байрактаров", - Резников

Эти беспилотники уже стали на боевые дежурства.

Украина от Турции получила новую партию ударных беспилотников "Байрактар". Об этом в Facebook сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

"В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые "Байрактары". Будет больше "Стингеров" и "Джавелинов", - сказал министр.

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что наша страна договорилась с Турцией об увеличении поставок беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Эти беспилотники используются для уничтожения российской бронетехники. По словам Пристайко, у ВСУ есть достаточное количество операторов БПЛА.

В Украине в 2022 году планировали начать производство беспилотников Bayraktar. Для этого планировали построить завод. Из-за вторжения России в Украину этот замысел, видимо, пока не будет реализовываться.

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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