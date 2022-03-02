Кремль хочет из Януковича сделать "президента Украины", - СМИ
Президент РФ Владимир Путин хочет вернуть экс-президента Виктора Януковича в Украину. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в украинской разведке.
В сообщении говорится, что Янукович сейчас находится в Беларуси и готовится к спецоперации.
По данным украинской разведки, российские спецслужбы сейчас готовят информационную операцию или акции по возвращению Януковича в Украину. Также не исключено, что скоро может быть опубликовано обращение от имени Януковича к украинскому народу.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия вторгалась в Украину. Сейчас ВСУ и Силы территориальной обороны ведут тяжелые бои с оккупантами.
По данным Генштаба ВСУ, Россия за первые шесть дней войны в Украине потеряла более 5 840 человек убитыми и ранеными. Украинские военнослужащие уничтожили 211 танков и 862 боевых бронированных машин оккупантов,
Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.
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