Неизвестно когда будет новый раунд переговоров с РФ, - Кулеба

28 февраля на белорусской границе состоялся первый раунд переговоров Украины с Россией.

По состоянию на 2 марта 2022 года неизвестно, когда пройдет второй раунд переговоров с Россией, которая 24 февраля вторглась в Украину. Об этом сегодня во время брифинга сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Первый раунд переговоров состоялся, никакой "зрады" не было, требования россиян остаются прежними. Это те требования, которые озвучил Путин в обращении перед началом войны.

Мы готовы к переговорам, но не готовы к принятию любых российских ультиматумов. Когда пройдут новые переговоры, пока не известно", - рассказал Кулеба.

Напомним, 28 февраля на белорусской границе состоялся первый раунд переговоров Украины с Россией. Член российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров заявил, что были найдены некоторые общие точки для обсуждения.

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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