Почта
 

Мэр Херсона потребовал "зеленый коридор"

Политик просит такую возможность, чтобы спасти город от гуманитарной катастрофы.
Мэр Херсона потребовал "зеленый коридор"
Мэр Херсона Игорь Колыхаев / facebook.com

Мэр Херсона Игорь Колыхаев потребовал "зеленый коридор". Он необходим для того, чтобы вывезти раненых и погибших людей. 

Так, по словам Колыхаева, "зеленый коридор" позволил бы избежать гуманитарной катастрофы на территории Херсона.

"Внимаю всех СМИ — херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу, прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет", — заявил глава города. 

Политик также отметил, что он рассчитывает на дружеское участие журналистов в их связи с политиками, не только из Украины, но из всего мира. 

Колыхаев призывает помочь Херсону спасти жителей города от "надвигающейся гуманитарной катастрофы".

Ранее мы писали о том, что РФ уже потеряла в Украине более 5,8 тыс солдат.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK