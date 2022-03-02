Мэр Херсона потребовал "зеленый коридор"

Политик просит такую возможность, чтобы спасти город от гуманитарной катастрофы.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев потребовал "зеленый коридор". Он необходим для того, чтобы вывезти раненых и погибших людей.

Так, по словам Колыхаева, "зеленый коридор" позволил бы избежать гуманитарной катастрофы на территории Херсона.

"Внимаю всех СМИ — херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу, прошу воспользоваться силой своей четвертой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненых и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет", — заявил глава города.

Политик также отметил, что он рассчитывает на дружеское участие журналистов в их связи с политиками, не только из Украины, но из всего мира.

Колыхаев призывает помочь Херсону спасти жителей города от "надвигающейся гуманитарной катастрофы".

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