Оккупанты обстреляли Лисичанск

Были ли жертвы или пострадавшие – пока не сообщается.

Сегодня, 2 марта, примерно в 11:30 российские войска нанесли удар по Луганску. В результате повреждены телевышка, магазин и пивзавод, сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.

Кроме того, снаряды, выпущенные оккупантами, попали в детский садик и в несколько жилых домов. На одной из улиц поврежден газопровод.

По состоянию на 12:30 обстрел продолжался. Были ли жертвы или пострадавшие – пока не сообщается.

ВСУ продолжают в разных областях Украины вести тяжелые бои с российскими оккупантами. По данным Генштаба ВСУ, Россия за первые шесть дней войны в Украине потеряла более 5 840 человек убитыми и ранеными. Украинские военнослужащие уничтожили 211 танков и 862 боевых бронированных машин оккупантов,

Ранее сообщалось, что за один день военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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