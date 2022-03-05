Более 66 тыс украинцев вернулись защищать Украину – Резников

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Twitter.

С начала вторжения России в Украину уже 66 224 украинца вернулись на родину, чтобы защитить свою страну. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"66 224. Именно столько мужчин на данный момент вернулись из-за границы, чтобы защитить свою страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад! Украинцы, мы непобедимы!", - написал Резников

Также Резников сообщил, что сейчас российские войска сосредоточились на окружении Киева и на продолжении блокирования окруженных населенных пунктов. Кроме того, оккупанты пытаются окружить Николаев, но ВСУ этому противодействуют.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские войска за первые девять дней вторжения в Украину потеряли более 10 000 военнослужащих убитыми и ранеными. Военнослужащие ВСУ подбили 269 танков и 945 боевых бронированных машин оккупантов, уничтожили 105 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 19 средств ПВО.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

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