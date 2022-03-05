Из Мариуполя планируют эвакуировать более 200 тыс человек

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Из Мариуполя, который окружили российские оккупанты, по гуманитарному коридору планируют эвакуировать более 200 тыс. человек. Об этом сегодня, 5 марта, во время брифинга рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, жителей Мариуполя планируют эвакуировать в Запорожье. Также в Запорожье направят около 15 тыс. жителей Волновахи, которую тоже окружили российские оккупанты.

Напомним, что сегодня в Мариуполе должны открыть гуманитарный "зеленый" коридор и ввести режим тишины, что позволит начать восстанавливать критическую инфраструктуру (восстановить свет, мобильную связь, подачу воды, завести продукты и медицинские препараты). Гарантию прекращения огня при эвакуации мирного населения обеспечивает Красный Крест.

Отметим, что российские войска практически сразу после вторжения в Украину пытаются захватить Мариуполь. Они его уже окружили, но украинские военнослужащие не сдаются и наносят серьезный урон врагу.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

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