Оккупанты обстреляли Житомирский бронетанковый завод

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Российские войска вчера вечером, 4 марта, нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, в результате авиаудара по Житомирскому бронетанковому заводу два человека были ранены.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли в Житомире лицей №25. В результате обстрела здание лицея полностью уничтожено. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские войска за первые девять дней вторжения в Украину потеряли более 10 000 военнослужащих убитыми и ранеными. Военнослужащие ВСУ подбили 269 танков и 945 боевых бронированных машин оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.