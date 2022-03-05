Оккупанты обстреляли Житомирский бронетанковый завод
Российские войска вчера вечером, 4 марта, нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу. Об этом в Facebook сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
По его словам, в результате авиаудара по Житомирскому бронетанковому заводу два человека были ранены.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли в Житомире лицей №25. В результате обстрела здание лицея полностью уничтожено. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские войска за первые девять дней вторжения в Украину потеряли более 10 000 военнослужащих убитыми и ранеными. Военнослужащие ВСУ подбили 269 танков и 945 боевых бронированных машин оккупантов.
Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".
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