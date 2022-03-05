Под Харьковом началось контрнаступление ВСУ

Об этом сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

Подразделения Вооруженных Сил Украины под Харьковом перешли в контрнаступление. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

В сообщении говорится, что контрнаступление стало возможным благодаря несокрушимости украинского народа, отсутствию резервов у российских оккупантов и их деморализации. Кроме того, большую роль в этом сыграло то, что боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" ушли на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

На других направлениях ВСУ продолжает тяжелые бои. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, сейчас российские войска сосредоточились на окружении Киева и на продолжении блокирования окруженных населенных пунктов. Также оккупанты пытаются окружить Николаев, ВСУ этому противодействуют.

Кроме того, оккупанты окружили Мариуполь, но украинские защитники не сдаются. Сегодня в Мариуполе должен быть открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

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