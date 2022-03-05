Почта
 

Эвакуация из Мариуполя сорвана

Армия захватчиков не прекратила обстрелы. Людей просят вернуться в хранилища и ждать дополнительной информации.
Эвакуация из Мариуполя сорвана

Поскольку российские войска не соблюдают режим тишины в Мариуполе и на его окрестностях, эвакуация из города перенесена. Об этом в субботу, 5 марта, объявил глава региона Павел Кириленко.

"Просим людей расходиться с мест сбора и перейти в хранилища. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время", - сказал он.

Кириленко предупредил, что информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей.

До этого, уточнил глава ОГА, подтверждение тишины было получено только на территории Донецкой области. Однако далее по маршруту людей, в Запорожской области, бои продолжаются.

Напомним, сегодня утром в Минобороны РФ заявили, что их армия будет соблюдать тишину для эвакуации людей из Мариуполя и Волновахи. В Офисе президента подтвердили открытие гуманитарных коридоров из этих городов.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK