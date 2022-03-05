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РФ использует гуманитарные коридоры для продвижения войск - Верещук

Министр призвала российские власти прекратить продвижение своих войск и дать возможность спокойно вывезти людей.
РФ использует гуманитарные коридоры для продвижения войск - Верещук

Российские войска используют договоренности о временном прекращении огня для продвижения своих сил вперед. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге в субботу, 5 марта.

"Наши военные сообщают, что в районе заявленного (на эвакуацию населения гуманитарными коридорами - ред.) по маршруту российские войска используют режим тишины и продвигаются вперед. Хочу обратиться к российским властям и сказать: мы договорились при посредничестве Красного креста, используя международные конвенции, что будет достигнуто режима тишины. Не должно быть никакого продвижения российских войск", - сказала министр.

По ее информации, захватчики в 11:45 начали обстрел Волновахи из тяжелого вооружения, несмотря на объявленный режим тишины с 9:00. Под Мариуполем также продолжаются бои, что делает невозможным движение колонны эвакуации в направлении Запорожья.

Верещук напомнила, что гуманитарные коридоры используются для эвакуации мирного населения, а также для доставок гуманитарной помощи оставшимся, и призвала российские власти прекратить продвижение своих войск и дать возможность спокойно вывезти людей.

 
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