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Российская армия не ведет активного наступления, – Арестович

Враг совершает отдельные тактические движения для обеспечения снабжения.
 |  Автор: Виталий Кулак
Российская армия не ведет активного наступления, – Арестович
Алексей Арестович / Скриншот видео / Офис Президента

Российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, сейчас, 5 марта, не ведут активных наступательных действий. Они совершает отдельные тактические движения для обеспечения снабжения, заявил во время брифинга советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Активных действий противник с утра не совершает. Он делает отдельные тактические движения для улучшения своих позиций и обеспечения снабжения. ВСУ контролируют эту ситуацию, улучшают собственные позиции, наносят отдельные контрудары", - сказал Арестович.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за первые девять дней вторжения России в Украину украинские ПВО и ВВС сбили как минимум 39 российских самолетов и 40 вертолетов. Только вчера украинские военнослужащие сбили 3 российских военных самолета и 3 вертолета.

ВСУ сейчас продолжают вести тяжелые бои. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, российские войска сосредоточились на окружении Киева и на продолжении блокирования окруженных населенных пунктов. Также оккупанты пытаются окружить Николаев, ВСУ этому противодействуют.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".  

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