Путин пригрозил войной странам за "закрытие неба" над Украиной

Ранее президент Владимир Зеленский призвал НАТО и международное сообщество ввести над Украиной бесполетную зону.

Президент РФ Владимир Путин, отдавший 24 февраля приказ о вторжении российских войск в Украину, пригрозил странам, которые решат "закрыть небо" над нашей страной. Об этом сегодня, 5 марта, сообщают российские СМИ.

По его словам, Россия будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал НАТО, США и международное сообщество ввести над Украиной бесполетную зону. Он сказал, что благодаря этому российские оккупанты прекратят обстреливать населенные пункты с мирными гражданами. С таким же призывом к международным партнерам обратилась и Верховная Рада.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет вводить над Украиной бесполетную зону, так как это приведет в войне с Россией. Но он подчеркнул, что НАТО будет и дальше помогать нашей стране.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

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