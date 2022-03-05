Украина потребовала от РФ прекратить обстрелы Мариуполя

5 марта в Мариуполе должны были открыть гуманитарный "зеленый" коридор и ввести режим тишины, но этого так и не произошло.

МИД Украины обвинил Россию в срыве договоренностей о создании гуманитарных коридоров для эвакуации жителей окруженных оккупантами городов и потребовал, чтобы российские войска немедленно прекратили обстрелы. Об этом в Twitter написал спикер украинского МИДа Олег Николенко.

"Продолжающиеся российские бомбардировки делают невозможным открытие гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации мирных жителей. Мы призываем Москву немедленно приказать российским войскам прекратить огонь", – написал Николенко.

Напомним, что сегодня, 5 марта, в Мариуполе должны были открыть гуманитарный "зеленый" коридор и ввести режим тишины, что могло позволить начать восстанавливать критическую инфраструктуру (восстановить свет, мобильную связь, подачу воды, завести продукты и медицинские препараты). Гарантию прекращения огня обеспечивал Красный Крест.

Однако, гуманитарный коридор так и не открыли, из-за вновь начавшихся обстрелов.

Ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявил, что из Мариуполя, который окружили российские оккупанты, по гуманитарному коридору планируют эвакуировать более 200 тыс. человек.

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