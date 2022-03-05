Под Николаевом взяли в плен российских солдат

Оккупанты попали в засаду недалеко от военного аэродрома.

В Николаевской области полицейские вместе с бойцами ВСУ сегодня, 5 марта, взяли в плен 4 российских военнослужащих, которые вели бой на подступах к Николаеву. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В сообщении говорится, что оккупанты попали в засаду недалеко от военного аэродрома, где со вчерашнего дня продолжаются бои. Пленных задержали в процессуальном порядке в соответствии с действующим украинским законодательством.

Между тем, по данным главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, сейчас в Николаеве нет российских войск. Их выбили из города. Сейчас оккупанты следуют в направлении Херсона.

Также Ким сообщил, что сегодня в Николаевской области украинские военнослужащие сбили 4 российских самолета. Двух пилотов взяли в плен.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

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