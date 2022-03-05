Моряки над Очаковом сбили российский самолет

По данным пресс-центра ВМС ВС Украины, пилота удалось взять в плен.

Сегодня, 5 марта, украинские военные моряки сбили в небе над Очаковом (Одесская область) российский штурмовик Су-25, который пытался нанести авиаудар по городу. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр ВМС ВС Украины.

В сообщении говорится, что сбитый штурмовик Су-25 прилетел из захваченного в 2014 году аэродрома в г. Саки (временно оккупированный Крым). Пилота удалось взять в плен.

Сегодня в небе Украины сбили несколько самолетов и вертолетов российских оккупантов. Точная цифра станет известна завтра.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за первые девять дней вторжения России в Украину украинские ПВО и ВВС уничтожили как минимум 39 российских самолетов и 40 вертолетов.

ВСУ сейчас продолжают вести тяжелые бои. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, российские войска сосредоточились на окружении Киева и на продолжении блокирования окруженных населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре задержали двух диверсантов террористической организации "ДНР".

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