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Зеленский поблагодарил Илона Маска за поддержку

Глава Украинского государства договорился о новых партиях систем Starlink, которые отправят в разрушенные города.
Зеленский поблагодарил Илона Маска за поддержку

Президент Владимир Зеленский в ночь на воскресенье, 6 марта, провел телефонные переговоры с американским миллиардером, владельцем компании SpaceX Илоном Маском. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

"Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом - уже после завершения войны", - написал Зеленский.

Напомним, после вторжения России в Украину Илон Маск пообещал, что обеспечит Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. 1 марта станции были запущены в нашей стране.

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