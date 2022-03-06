Зеленский и Байден обсудили вопросы безопасности

Американский и украинский лидеры провели очередные переговоры. На повестке дня - помощь Украине в войне с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на воскресенье, 6 марта, провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

По словам Зеленского, стороны обсудили, в частности, продолжение санкционной политики в отношении России.

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"В рамках постоянного диалога провел очередной разговор с Джо Байденом. В повестке дня были вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкционной политики в отношении РФ", - говорится в сообщении. Как сообщалось, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели встречу на украинско-польской границе. Дипломаты согласовали дальнейшие шаги по усилению обороны Украины от варварских действий России в воздухе.