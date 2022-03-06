Война в Украине: повреждены сети газоснабжения в шести областях

В результате значительных повреждений сетей региональных операторов без газа остаются сотни тысяч потребителей.

Из-за боевых действий оператор ГТС Украины остановил работу 16 газораспределительных станций в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Донецкой и Луганской областях. Об этом компания сообщила в Facebook 5 марта.

"Без газа остаются сотни тысяч потребителей. Ввиду значительных повреждений в сетях региональных операторов газораспределительных сетей (облгазов) и активных военных действий, на части ГТС пока невозможно возобновить газоснабжение", – отметил оператор.

Также в компании заявили, что договорились с оператором ГТС Польши Gaz System S.A. о введении гарантированных мощностей для импорта газа.

"Теперь гарантированные мощности, независимо от наличия транзита, составляют более 50 млн. куб. м газа в сутки, что почти равняется среднесуточному потреблению Украиной. Украинские участники рынка газа получили возможность импортировать газ из трех стран – Польши, Словакии, Венгрии, в частности, из LNG-терминалов в Польше и Хорватии", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта Министерство энергетики запретило участникам рынка экспортировать газ с территории Украины.