Спасатели разминируют жилые кварталы в Николаевской области

После вражеских обстрелов в дворах мирных жителей Николаевской области остались взрывоопасные предметы.

Сотрудники ГСЧС Николаевской области разминируют жилые кварталы городов и сел от взрывоопасных предметов. По состоянию на 6 марта, в службу поступило 77 сообщений об обнаруженных боеприпасах. Об этом сообщает ГСЧС.

"В настоящее время два пиротехнические расчеты ГСЧС работают по городу Николаеву в Ингульском районе и в мкр Ракетное", - говорится в сообщении.

Спасатели в очередной раз обратились к гражданам и призвали быть бдительными.

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"Внимательно смотрите вокруг себя, чтобы не наткнуться на боеприпас и не вызвать взрыв, что приведет к травмированию! При обнаружении подозрительного или взрывоопасного предмета срочно звоните на спецлинии 101 или 102, указывая точно адрес – это очень поможет нашим пиротехникам. Категорически запрещается касаться и перемещать взрывоопасные предметы. Даже не приближайтесь к ним", - говорится в сообщении.

ГСЧС

ГСЧС

ГСЧС

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ГСЧС

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