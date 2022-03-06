В Ирпене россияне расстреляли семью во время эвакуации - СМИ

Огонь был открыт по мирным гражданам во время попытки эвакуации, говорится в СМИ.

Иллюстративное фото / Разрушенный мост в городе Ирпень 3 марта, 2022 года / EPA / UPG

В городе Ирпень Киевской области российские оккупанты стреляли по мирным жителям во время попытки эвакуации. Число жертв уточняется. Об этом сообщаетРадио Свобода.

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По предварительным данным журналистов, погибли три человека, ранен один. Погибшие могут быть членами одной семьи.

Огонь по мирным гражданам мог вестись из минометов.

Официального подтверждения пока нет.

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Информацией также делился журналист Андрей Дубчак в Facebook.

"Россияне целенаправленно бьют минометами по мосту, через который люди пытаются покинуть Ирпень. Час назад на моих глазах погибла семья. Девочка, парень, мама. Муж получил очень серьезные ранения", - отметил он.

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