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Что должно быть в укрытии: ТОП-9 обязательных вещей

В ГСЧС напомнили украинцам о девяти вещах, которые обязательно должны быть в укрытии.
Что должно быть в укрытии: ТОП-9 обязательных вещей
Иллюстративное фото / EPA / ТАСС

Простейшее укрытие должно быть оборудовано таким образом, чтобы население могло там непрерывно пребывать не меньше 48 часов. Об этом сообщают в ГСЧС в воскресенье, 6 марта. 

Что должно быть в укрытии: ТОП-9 обязательных вещей:

  • места для сидения или лежания - лавки, нары, стулья, кровати;
  • емкости с питьевой водой (из расчета 2 л на человека в сутки), а также с технической водой;
  • контейнеры для хранения продуктов питания;
  • выносные баки для нечистот;
  • резервное освещение (фонари, свечи, керосиновые лампы);
  • средства для пожаротушения;
  • средства для предоставления медицинской помощи;
  • средства связи и оповещения (телефоны, радиоприемники);
  • шанцевый инструмент (лопаты, ломы, топоры, пилы и ножовки).

"Позаботьтесь о базовых вещах, которые помогут вам оставаться в безопасности", - подытожили в ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что делать, если пропала мобильная связь. 

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