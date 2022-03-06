Что должно быть в укрытии: ТОП-9 обязательных вещей
В ГСЧС напомнили украинцам о девяти вещах, которые обязательно должны быть в укрытии.
Простейшее укрытие должно быть оборудовано таким образом, чтобы население могло там непрерывно пребывать не меньше 48 часов. Об этом сообщают в ГСЧС в воскресенье, 6 марта.
Что должно быть в укрытии: ТОП-9 обязательных вещей:
- места для сидения или лежания - лавки, нары, стулья, кровати;
- емкости с питьевой водой (из расчета 2 л на человека в сутки), а также с технической водой;
- контейнеры для хранения продуктов питания;
- выносные баки для нечистот;
- резервное освещение (фонари, свечи, керосиновые лампы);
- средства для пожаротушения;
- средства для предоставления медицинской помощи;
- средства связи и оповещения (телефоны, радиоприемники);
- шанцевый инструмент (лопаты, ломы, топоры, пилы и ножовки).
"Позаботьтесь о базовых вещах, которые помогут вам оставаться в безопасности", - подытожили в ГСЧС.
Ранее мы писали о том, что делать, если пропала мобильная связь.
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