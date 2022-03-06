В ГСЧС напомнили украинцам о девяти вещах, которые обязательно должны быть в укрытии.

Простейшее укрытие должно быть оборудовано таким образом, чтобы население могло там непрерывно пребывать не меньше 48 часов. Об этом сообщают в ГСЧС в воскресенье, 6 марта.

Что должно быть в укрытии: ТОП-9 обязательных вещей:

места для сидения или лежания - лавки, нары, стулья, кровати;

- лавки, нары, стулья, кровати; емкости с питьевой водой (из расчета 2 л на человека в сутки), а также с технической водой;

(из расчета 2 л на человека в сутки), а также с технической водой; контейнеры для хранения продуктов питания ;

; выносные баки для нечистот ;

; резервное освещение (фонари, свечи, керосиновые лампы);

(фонари, свечи, керосиновые лампы); средства для пожаротушения ;

; средства для предоставления медицинской помощи ;

; средства связи и оповещения (телефоны, радиоприемники);

(телефоны, радиоприемники); шанцевый инструмент (лопаты, ломы, топоры, пилы и ножовки).

"Позаботьтесь о базовых вещах, которые помогут вам оставаться в безопасности", - подытожили в ГСЧС.

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