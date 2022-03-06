Что делать, если пропала мобильная связь

Существуют альтернативные способы коммуникации между абонентами и для вызова экстренных служб, отмечают в ГСЧС

Обломки кассетной бомбы после обстрела на улице в Харькове, 3 марта 2022 года / УНИАН

Отсутствие мобильной связи может быть по двум причинам. Первая - неисправность телефона. Вторая - отсутствии сети на определенной территории или местности. Иногда могут быть проблемы только с одним оператором, поэтому рекомендуется иметь несколько SIM-карт других операторов. Об этом сообщает ГСЧС.

При отсутствии мобильной связи можно воспользоваться стационарной.

"При наличии стационарного телефона в вашем помещении или в помещении ваших соседей (знакомых, друзей), будет обеспечена бесперебойная связь с экстренными службами и другими абонентами стационарной и мобильной связи", - говорится в сообщении.

Стационарной связью оборудованы органы местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, отделения полиции, станции скорой медицинской помощи, представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны)

Также можно воспользоваться Internet или Wi-Fi и связаться с родными и близкими с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, -ГСЧС отмечают в ГСЧС

Также мобильный телефон можно использовать как средство радиосвязи по примеру рации. Для этого необходимо предварительно установить специальные мессенджеры, например Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Иллюстративное фото / Обстрелы в городе Харьков / EPA / UPG

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"В этом случае общение не будет приватным. Его сможет прослушать кто-то, если случайно или намеренно попадет на ту же частоту. Радиус действия таких мессенджеров варьируется от 60 до 100 метров", - говорится в сообщении.

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