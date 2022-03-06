В Украине отменили штрафы и пени за неуплату "коммуналки"

Правительство запретило отключать украинцев за неуплату или неполную оплату коммунальных услуг.

На заседании Кабинета министров Украины был урегулирован ряд важных вопросов, в том числе, и об оплате за ЖКХ в Украине в условиях военного положения. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

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"Люди не должны нести дополнительное финансовое бремя по оплате коммунальных услуг. Поэтому Кабмин принял решение запретить начисление штрафов, пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за коммунальные услуги", - отметил министр.

В Украине также запретили отключать пользователей от коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, - говорится в сообщении

"В это же время в министерстве подчеркнули, что своевременная и полная оплата за услуги ЖКХ является большой поддержкой коммунальных служб, которые работают сейчас в сложнейших обстоятельствах", - подытожил министр.

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