Украина перестала бояться образа "великой россии". И мир должен перестать, - Резников

Украинское сопротивление против армии Российской Федерации длится уже 10 дней 4 часа 20 минут, отметил Резников.

Украина уже не боится образа "великой россии" и весь мир должен последовать нашему примеру. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников в Facebook в воскресенье, 6 марта.

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Министр подчеркнул, что уже более десяти дней украинцы оказывают достойное сопротивление российским захватчикам.

"Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли сломить нас. И не смогут! Вооруженные силы Украины, тероборона, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну, наши жизни", - отметил он.

Резников заявил, что украинская экономика переведена на военные рельсы - многочисленные заводы и фабрики работают на потребности фронта.

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Глава Минобороны подчеркнул, что наши воины переходят в контратаки, в то время как оккупанты теряют технику или попросту ее бросают и убегают с поля боя.

"Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам", - отметил он.

Резников заявил, что все чаще российские военные отказываются воевать с украинцами.

Вместе с тем он заявил, что "наиболее боеспособные части врага получили по зубам": в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отвергнут. Одесса-наш стратегический резерв. При этом пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже.

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"Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения - они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, которые защищают Харьков - они начали воевать с Харьковским университетом. Россияне - обычные террористы. А террористы будут уничтожены", - подчеркнул Резников.

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