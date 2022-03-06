В Геническе, Каховке и Каланчаке массово протестуют против оккупантов

Жители временно оккупированных украинских городов массово митингуют и выступают против захватчиков.

Иллюстративное фото / Митинг в Испании против вторжения России в Украину / EPA / UPG

Местные жители временно оккупированных Геническа, Каланчака и Каховки массово выходят на митинги против российских захватчиков. Люди поют Гимн, восклицают лозунги.

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Жители Геническа вышли с флагами и прошлись шествием по центру города. Люди выкрикивали "Геническ - это Украина!", "Оккупанты, уходите вон!", "Украина превыше всего".

Местные жители Каланчака также не смирились с российской оккупационной властью и вышли на улицы с требованием, чтобы враги убирались вон. Оккупанты против активистов использовали, вероятно, слезоточивый газ.

Жители Каховки также высказались против "русского мира" и создания "херсонской республики". Активисты заявили, что никакие планы Российской Федерации реализовать не удастся.

Ранее мы писали о том, что в Херсоне оккупанты готовили постановочные митинги.