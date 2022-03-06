Газопровод Донецк-Мариуполь повредили россияне

Многие населенные пункты Украины могут остаться без газа. Речь идет о городах и селах от Угледара до Бердянска.

Армия Российской Федерации повредила газопровод Донецк-Мариуполь. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По данным Кириленко, в результате повреждения газопровода, населенные пункты от Угледара до Бердянска останутся без газа.

"Чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛПУМГ Оператор ГТС Украины перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара. В настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа, - отмечает глава.

Кириленко подчеркнул, что газовщики стараются как можно скорее устранить утечку.

Ранее мы писали о том, что повреждены сети газоснабжения в шести областях.