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Газопровод Донецк-Мариуполь повредили россияне

Многие населенные пункты Украины могут остаться без газа. Речь идет о городах и селах от Угледара до Бердянска.
Газопровод Донецк-Мариуполь повредили россияне
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Армия Российской Федерации повредила газопровод Донецк-Мариуполь. Об этом рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По данным Кириленко, в результате повреждения газопровода, населенные пункты от Угледара до Бердянска останутся без газа. 

"Чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛПУМГ Оператор ГТС Украины перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара. В настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа, - отмечает глава.

Кириленко подчеркнул, что газовщики стараются как можно скорее устранить утечку. 

Ранее мы писали о том, что повреждены сети газоснабжения в шести областях. 

 

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