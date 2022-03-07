Оккупанты с моря нанесли ракетный удар по Одесской области

Российские оккупанты нанесли удар ракетами по объектам критической инфраструктуры региона.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Тузлы в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

"Есть информация, что враг с моря нанес ракетный удар в районе населенного пункта Тузлы. По другим населенным пунктам, находящимся рядом, информация уточняется", - сообщил он.

Известно, что оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. Сейчас информации о пострадавших нет.

Извествно, что с 6 марта в Одесской области закрыт проезд транспорта через Затоку и Белгород-Днестровский в сторону границы. Всем автомобилям предлагают пересечь границу в пункте пропуска Паланка.

Напомним, жителей Одессы и области предупредили о том, что побережье заминировано и попросили ни в коем случае не приближаться.