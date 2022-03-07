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Известно число иностранных студентов в Сумах

Российские военные блокируют возможность эвакуации мирного населения из городов, где идут активные боевые действия, в том числе из Сум.
Известно число иностранных студентов в Сумах

В Сумах сейчас находятся около 1700 студентов из разных стран мира. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Он добавил, что ведомство контактирует с ректоратами вузов в Сумах. Студенты находятся в укрытиях.

Сергей Шкарлет заявил, что о тех студентах, которые сейчас находятся в Сумах, заботится руководство университетов. Их снабжают водой и горячей пищей.

Министр отметил, что эвакуировать людей, в том числе иностранных студентов, из Сум пока невозможно, так как российские военные блокируют возможность эвакуации мирного населения.

Напомним, в Сумах из-за обстрелов российских войск нет централизованного водоснабжения.

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