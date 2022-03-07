Оккупанты убили мэра Гостомеля

Юрий Прилипко погиб, когда вместе со своими помощниками раздавал местным жителям еду и лекарства.

Российские оккупанты застрелили мэра поселка Гостомель Киевской области Юрия Прилипко, когда он вместе со своими помощниками раздавал местным жителям еду и медпрепараты. Об этом в Facebook сообщил Гостомельский поселковый совет.

"Председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая сгоревших и утешая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей расстреляли оккупанты", - говорится в сообщении.

Нужно отметить, что Россия сразу после вторжения в Украину высадила десант в Гостомеле, чтобы захватить аэродром. Несколько дней шли упорные бои с захватчиками.

3 марта в захваченном российскими оккупантами Гостомеле работал спецназ Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Украинские силовики тогда уничтожили 20 вражеских БМД.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты взяли в заложники 40 жителей Гостомеля.

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