"Блицкриг" Путина в Украине провалился - командующий ВСУ

Валерий Залужный подчеркнул, что российские войска, вторгшиеся в Украину, уже деморализованы и истощены.

Российские войска, вторгшиеся в Украину 24 февраля, уже деморализованы и истощены, а планы Путина на "блицкриг" провалились. Такое заявление в Facebook сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, обращаясь к украинским защитникам.

"Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как надо бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои - это наша реальность. Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно", - сказал Залужный.

Он отметил, что оккупанты все же продолжают наращивать усилия на южном направлении (Николаев, Мариуполь) и до сих пор пытаются окружить Киева.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты все еще пытаются также окружить и блокировать Харьков, Чернигов, Сумы. Кроме того, российские войска и пророссийские боевики по-прежнему пытаются выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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