В Польше украинским беженцам разрешили находиться 18 месяцев

Срок пребывания украинских беженцев в Польше может быть продлен еще на 18 месяцев.

Украинцы, которые бежали в Польшу из-за вторжения России в Украину, смогут там легально жить и работать в течение 18 месяцев, но есть возможность продления этого срока. Польское правительство уже приняло соответствующий закон, сообщает польское издание wnp.pl.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, польским семьям, которые приняли украинских беженцев, будут два месяца выплачивать по 1200 злотых в месяц (примерно 260 долларов). Местные органы власти получат финансовую поддержку, необходимую для, например, обеспечения доступа беженцев к медицине или к образованию.

Моравецкий подчеркнул, что срок пребывания украинских беженцев может быть продлен еще на 18 месяцев. Все это время они смогут работать.

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Между тем, с начала вторжения России в Украины, которое началось 24 февраля, в Польшу выехало более 1 млн украинцев.

Напомним, ранее Госпогранслужба призвала украинцев, желающих попасть в Евросоюз, выбирать для этого не Польшу, а другие страны, с которыми есть граница.

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